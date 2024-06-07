Тренер «Милуоки» о Свечкове: «Он выглядит так, будто находится не в той лиге»

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Кубок Колдера Федор Свечков Хоккей

Тренер «Милуоки» высоко отозвался об игре Федора Свечкова.

21-летний Свечков в этом плей-офф АХЛ провел 13 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

«Последние пять-шесть матчей Свечков был нашим лучшим нападающим и, возможно, лучшим игроком на льду. Он выглядит так, будто находится не в той лиге.

Свечков очень хорошо играет и держит шайбу. И это то, что нам нужно. Нам нужен кто-то, кто сможет взять ​​шайбу и забросить ее в сетку. Игра Свечкова действительно выросла за последние пять матчей», – сказал Карл Тейлор.

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