«Милуоки» выбил «Гранд Рэпидс» и вышел в полуфинал плей-офф АХЛ. Афанасьев набрал 0+1, Аскаров не сыграл из-за травмы

«Милуоки» выбил «Гранд Рэпидс» и вышел в полуфинал плей-офф АХЛ.

Форвард «Эдмиралс» отметился результативной передачей в решающем матче финала дивизиона с « » (2:0, 3-2).

В активе 23-летнего россиянина 9 (5+4) очков в 10 играх в текущем плей-офф.

Ворота фарма « » защищал Трой Гросеник, сделавший шатаут при 30 отраженных бросках. не сыграл из-за травмы, полученной в концовке прошлой игры.

Форвард «Эдмиралс» остался без очков. В его активе 6 (3+3) баллов в 10 играх в плей-офф.

В серии за выход в финал Кубка Колдера «Милуоки» сыграют с «Коачеллой» (фармом «Сиэтла») до 4 побед.