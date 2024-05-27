«Милуоки» выбил «Гранд Рэпидс» и вышел в полуфинал плей-офф АХЛ. Афанасьев набрал 0+1, Аскаров не сыграл из-за травмы
«Милуоки» выбил «Гранд Рэпидс» и вышел в полуфинал плей-офф АХЛ.
Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев отметился результативной передачей в решающем матче финала дивизиона с «Гранд Рэпидс» (2:0, 3-2).
В активе 23-летнего россиянина 9 (5+4) очков в 10 играх в текущем плей-офф.
Ворота фарма «Нэшвилла» защищал Трой Гросеник, сделавший шатаут при 30 отраженных бросках. Ярослав Аскаров не сыграл из-за травмы, полученной в концовке прошлой игры.
Форвард «Эдмиралс» Федор Свечков остался без очков. В его активе 6 (3+3) баллов в 10 играх в плей-офф.
В серии за выход в финал Кубка Колдера «Милуоки» сыграют с «Коачеллой» (фармом «Сиэтла») до 4 побед.