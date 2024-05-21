Аскаров отразил 27 из 29 бросков «Гранд Рэпидс» и стал 1-й звездой матча плей-офф АХЛ. За фарм «Нэшвилла» забили Свечков и Афанасьев

Ярослав Аскаров отразил 27 из 29 бросков «Гранд Рэпидс» в матче плей-офф АХЛ.

Российский вратарь « » был признан первой звездой второго матча финала дивизиона против «Гриффинс» (5:2, 1-1).

21-летний голкипер одержал свою первую победу в текущем розыгрыше Кубка Колдера.

За «Эдмиралс» (фарм-клуб « ») по шайбе забросили форварды (2-я звезда матча, 1+2 очка в 7 играх в плей-офф) и (3+3 в 7 играх).