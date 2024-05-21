Аскаров отразил 27 из 29 бросков «Гранд Рэпидс» и стал 1-й звездой матча плей-офф АХЛ. За фарм «Нэшвилла» забили Свечков и Афанасьев
Ярослав Аскаров отразил 27 из 29 бросков «Гранд Рэпидс» в матче плей-офф АХЛ.
Российский вратарь «Милуоки» был признан первой звездой второго матча финала дивизиона против «Гриффинс» (5:2, 1-1).
21-летний голкипер одержал свою первую победу в текущем розыгрыше Кубка Колдера.
За «Эдмиралс» (фарм-клуб «Нэшвилла») по шайбе забросили форварды Егор Афанасьев (2-я звезда матча, 1+2 очка в 7 играх в плей-офф) и Федор Свечков (3+3 в 7 играх).