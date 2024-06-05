Свечков забросил 4-ю шайбу в плей-офф АХЛ, у него 8 очков в 13 играх. «Милуоки» проигрывает «Коачелле» в полуфинале – 0-3

Федор Свечков забросил 4-ю шайбу в плей-офф АХЛ.

Форвард « » отличился в третьем матче финала Западной конференции против « » (2:5, 0-3).

На счету 21-летнего россиянина 8 (4+4) очков в 13 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера за фарм « » при полезности «+2».

Форвард «Эдмиралс» сегодня остался без очков (5+4 в 13 играх), вратарь Ярослав Аскаров не играл из-за травмы.