Свечков забросил 4-ю шайбу в плей-офф АХЛ, у него 8 очков в 13 играх. «Милуоки» проигрывает «Коачелле» в полуфинале – 0-3

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Кубок Колдера Егор Афанасьев Федор Свечков Коачелла Вэлли Хоккей

Федор Свечков забросил 4-ю шайбу в плей-офф АХЛ.

Форвард «Милуоки» отличился в третьем матче финала Западной конференции против «Коачеллы» (2:5, 0-3). 

На счету 21-летнего россиянина 8 (4+4) очков в 13 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера за фарм «Нэшвилла» при полезности «+2». 

Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев сегодня остался без очков (5+4 в 13 играх), вратарь Ярослав Аскаров не играл из-за травмы. 

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