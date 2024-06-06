Юрий Новиков: «Флорида» попала в десятку, сделав выбор в пользу Тарасенко. Иногда нужны не топовые звезды, а крепкие мастера, которые не подведут»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Юрий Новиков отметил решение «Флориды» пригласить Владимира Тарасенко.

«Я бы отметил «Флориду» за приглашение Тарасенко. Это было смелое решение – пригласить опытного игрока без гарантии того, что он оправдает надежды. То же самое было в случае «Каролины» и Кузнецова. Но иногда нужны не топовые звезды, а крепкие мастера, которые не подведут. И Тарасенко не подвел.

Он участвовал в заброшенных шайбах и помогал команде. Представляю, какую радость испытал Володя. Он находился под серьезным прессом. Играть – не играть, заканчивать – не заканчивать. Тарасенко очень хорошо во «Флориде». Респект руководителям клуба. Они сделали выбор и попали в десятку», – сказал заслуженный тренер России .

Тарасенко перешел из «Оттавы» во «Флориду» по ходу сезона. Он провел за «Пантерс» 36 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

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1 комментарий
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Флорида попала в десятку, а автор новости в двойку в школе
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