Юрий Новиков: «Флорида» попала в десятку, сделав выбор в пользу Тарасенко. Иногда нужны не топовые звезды, а крепкие мастера, которые не подведут»

Юрий Новиков отметил решение «Флориды» пригласить Владимира Тарасенко.

«Я бы отметил «Флориду» за приглашение Тарасенко. Это было смелое решение – пригласить опытного игрока без гарантии того, что он оправдает надежды. То же самое было в случае «Каролины» и Кузнецова. Но иногда нужны не топовые звезды, а крепкие мастера, которые не подведут. И Тарасенко не подвел.

Он участвовал в заброшенных шайбах и помогал команде. Представляю, какую радость испытал Володя. Он находился под серьезным прессом. Играть – не играть, заканчивать – не заканчивать. Тарасенко очень хорошо во «Флориде». Респект руководителям клуба. Они сделали выбор и попали в десятку», – сказал заслуженный тренер России .

Тарасенко перешел из «Оттавы» во «Флориду» по ходу сезона. Он провел за «Пантерс» 36 матчей и набрал 20 (9+11) очков.