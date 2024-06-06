Каменский о роли Бобровского в выходе «Флориды» в финал: «У них все четыре звена играют здорово. И Ткачак, и Барков с Тарасенко. Конечно, есть и заслуга Сергея»
Валерий Каменский поделился мнением о «Флориде».
Олимпийский чемпион высказался о роли вратаря Сергея Бобровского в выходе команды в финал Кубка Стэнли.
«У «Флориды» вся команда играет, но, конечно, есть и заслуга Сергея Бобровского.
Но хочу повториться, что у «пантер» сильная команда и все четыре звена играют здорово. И Ткачак, и Барков с Тарасенко. У «Флориды» очень хорошая команда», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.