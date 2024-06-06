Каменский о роли Бобровского в выходе «Флориды» в финал: «У них все четыре звена играют здорово. И Ткачак, и Барков с Тарасенко. Конечно, есть и заслуга Сергея»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Валерий Каменский Владимир Тарасенко Александр Барков Мэттью Ткачак Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о «Флориде».

Олимпийский чемпион высказался о роли вратаря Сергея Бобровского в выходе команды в финал Кубка Стэнли.

«У «Флориды» вся команда играет, но, конечно, есть и заслуга Сергея Бобровского.

Но хочу повториться, что у «пантер» сильная команда и все четыре звена играют здорово. И Ткачак, и Барков с Тарасенко. У «Флориды» очень хорошая команда», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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