Светлов о Тарасенко: «Пик его карьеры чуть позади – в чемпионском сезоне «Сент-Луиса». Но он по-прежнему полезен. Видно, что к нему прислушиваются во «Флориде»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сент-Луис Сергей Бобровский НХЛ Владимир Тарасенко Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов поделился мнением о Сергее Бобровском и Владимире Тарасенко.

Игроки выступают за «Флориду». Ранее команда вышла в финал Кубка Стэнли-2024, где сыграет против «Эдмонтона».

– Что скажете о российских легионерах финала?

– Роль вратаря «Флориды» Бобровского трудно переоценить. Видно, что он играет на огромном опыте, рационально, с минимумом эмоций. Года два назад оборона «Флориды» напоминала проходной двор, но в этом сезоне помощь Бобровскому со стороны полевых игроков намного больше.

Если говорить о форварде «Флориды» Тарасенко, то пик его карьеры, наверное, чуть позади – в чемпионском сезоне «Сент-Луиса». Но Тарасенко по-прежнему полезен. Видно, что к нему прислушиваются, причем, наверное, не только на льду, но и в раздевалке. 

Лига стала очень быстрой, челночной, но опытные лидеры, если даже чуть отстают, все равно по-прежнему играют свою роль, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

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