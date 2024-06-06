Каменев с женой посетили Disneyland в Париже: «Мы снова были детьми, которые кайфуют от всего»

Владислав Каменев вместе с женой посетили Disneyland в Париже.

Жена форварда ЦСКА Татьяна в своих социальных сетях опубликовала фотографии и видео из комплекса парков развлечений компании «Уолт Дисней», а также поделилась впечатлениями.

«Сегодня мы снова были детьми, которые кайфуют от всего. Мои эмоции весь день – 😍🥹😭. У мужа такие же были.

Очень нужные покупки – Грут и Йода, которые держаться на плече с помощью магнита», – написала Татьяна.

Фото: t.me/deardairyta/195