Каменев с женой посетили Disneyland в Париже: «Мы снова были детьми, которые кайфуют от всего»
Владислав Каменев вместе с женой посетили Disneyland в Париже.
Жена форварда ЦСКА Татьяна в своих социальных сетях опубликовала фотографии и видео из комплекса парков развлечений компании «Уолт Дисней», а также поделилась впечатлениями.
«Сегодня мы снова были детьми, которые кайфуют от всего. Мои эмоции весь день – 😍🥹😭. У мужа такие же были.
Очень нужные покупки – Грут и Йода, которые держаться на плече с помощью магнита», – написала Татьяна.
Фото: t.me/deardairyta/195
Какие они все одинаковые , смешно 😅....