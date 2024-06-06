Каменев с женой посетили Disneyland в Париже: «Мы снова были детьми, которые кайфуют от всего»

Теги ЦСКА светская хроника КХЛ Владислав Каменев кино Татьяна Каменева Хоккей

Владислав Каменев вместе с женой посетили Disneyland в Париже.

Жена форварда ЦСКА Татьяна в своих социальных сетях опубликовала фотографии и видео из комплекса парков развлечений компании «Уолт Дисней», а также поделилась впечатлениями.

«Сегодня мы снова были детьми, которые кайфуют от всего. Мои эмоции весь день – 😍🥹😭. У мужа такие же были.

Очень нужные покупки – Грут и Йода, которые держаться на плече с помощью магнита», – написала Татьяна.

Фото: t.me/deardairyta/195

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6 комментариев
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Вы там будьте пожалуйста осторожнее, кругом возможны провокации, отравления или как минимум неприятности! Российские СМИ предупреждают!!!)👋
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Соску накачала и показывает.....
Какие они все одинаковые , смешно 😅....
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а когда мбапе поедет на вднх? )))
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Я в пориже))
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Ответ Alex.K71
Вы там будьте пожалуйста осторожнее, кругом возможны провокации, отравления или как минимум неприятности! Российские СМИ предупреждают!!!)👋
А ещё там п***ры и вообще несвойственные нам ценности.
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