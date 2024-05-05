Самсонов отразил 29 из 31 броска «Бостона» в 7-м матче серии. Он вернулся в ворота «Торонто» из-за травмы Уолла

Илья Самсонов отразил 29 из 31 броска «Бостона» в 7-м матче серии.

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

Россиянин вернулся в ворота канадского клуба, так как Джозеф Уолл не смог сыграть из-за травмы. Сменщиком Самсонова был Мартин Джонс.

начал серию в роли основного вратаря. По ходу четвертого матча он был заменен на Уолла, после чего американец вышел в старте на 5-й и 6-й матчи.

Итоговая статистика Самсонова в серии – 5 игр, 1 победа, 89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,01. У Уолла 3 игры, 2 победы, 96,4%, 0,86.