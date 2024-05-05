Самсонов отразил 29 из 31 броска «Бостона» в 7-м матче серии. Он вернулся в ворота «Торонто» из-за травмы Уолла

Теги травмы Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Мартин Джонс Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Илья Самсонов отразил 29 из 31 броска «Бостона» в 7-м матче серии.

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. 

Россиянин вернулся в ворота канадского клуба, так как Джозеф Уолл не смог сыграть из-за травмы. Сменщиком Самсонова был Мартин Джонс. 

Илья начал серию в роли основного вратаря. По ходу четвертого матча он был заменен на Уолла, после чего американец вышел в старте на 5-й и 6-й матчи. 

Итоговая статистика Самсонова в серии – 5 игр, 1 победа, 89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,01. У Уолла 3 игры, 2 победы, 96,4%, 0,86.

8 комментариев
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К нему вопросов нет.
Марнер просто прозевал Пастрняка.
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Ответ trouble_shooter
К нему вопросов нет. Марнер просто прозевал Пастрняка.
Согласен. Смотрел всю игру, Самсонов очень уверенно выглядел, и винить его в поражении - просто глупо.
За весь седьмой матч листья создали один момент и забили. Все остальные броски, на авось.
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Уолл удачный талисман был , а Самсон так себе
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Вернулся и всё испортил. По первому голу можно конечно найти какие-то объяснения, но вот второй на его совести - нельзя стоять как истукан в воротах, нужно было просто выкатиться и спокойно забрать шайбу. Вратарь уровня стартера НХЛ обязан не просто ловить или отбивать шайбу, но и просчитывать любую ситуацию, которая может привести к большим проблемам
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