Епанчинцев о Гребенкине: «Очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать. Физически он очень крепкий»

Вадим Епанчинцев поделился мнением о форварде Никите Гребенкине.

Тренер работал с нападающим в «Амуре».

– За счет чего при вас в Хабаровске произошел такой всплеск у Гребенкина, и ?

– Тот же Гребенкин – очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать. Плюс он физически очень крепкий. В случае с такими парнями всегда важно дать шанс и игровое время, чтобы они поверили в себя.

Не буду отдельно останавливаться на сильных сторонах каждого. Главное, что парни дали результат и в дальнейшем будут раскрывать себя. Думаю, что в конечном счете от тренерского штаба зависит только 30% успеха. Все остальное – это они сами.

– Поддерживаете решение уехать в « »?

– Это его решение. Не могу ничего сказать. Как тренеру мне бы не хотелось, чтобы такой хоккеист покинул мою команду. Но как игрока я его прекрасно понимаю, – сказал главный тренер « » Вадим Епанчинцев.