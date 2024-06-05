«Сибирь» подписала контракт с Сусловым на 2 года. «Автомобилист» получит денежную компенсацию

Теги Сибирь Автомобилист переходы КХЛ Горняк ВХЛ деньги Константин Суслов Хоккей

Константин Суслов перешел в «Сибирь».

«Автомобилист» решил не повторять оффер-шит новосибирского клуба нападающему, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Команда получит денежную компенсацию.

«Сибирь» заключила с Константином Сусловым двусторонний контракт на 2 года.

В прошедшем сезоне игрок выступал за «Горняк-УГМК» в ВХЛ. Форвард набрал 28 (6+22) очков при полезности «плюс 6» в 54 матчах регулярного чемпионата.

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2 комментария
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Вот это мощное приобретение
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Ответ Славься Сибирь
Вот это мощное приобретение
В стиле Салавата Юлаева :(
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