«Сибирь» подписала контракт с Сусловым на 2 года. «Автомобилист» получит денежную компенсацию

Константин Суслов перешел в «Сибирь».

« » решил не повторять оффер-шит новосибирского клуба нападающему, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Команда получит денежную компенсацию.

« » заключила с Константином Сусловым двусторонний контракт на 2 года.

В прошедшем сезоне игрок выступал за «Горняк-УГМК» в . Форвард набрал 28 (6+22) очков при полезности «плюс 6» в 54 матчах регулярного чемпионата.