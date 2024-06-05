«Сибирь» подписала контракт с Сусловым на 2 года. «Автомобилист» получит денежную компенсацию
Константин Суслов перешел в «Сибирь».
«Автомобилист» решил не повторять оффер-шит новосибирского клуба нападающему, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Команда получит денежную компенсацию.
«Сибирь» заключила с Константином Сусловым двусторонний контракт на 2 года.
В прошедшем сезоне игрок выступал за «Горняк-УГМК» в ВХЛ. Форвард набрал 28 (6+22) очков при полезности «плюс 6» в 54 матчах регулярного чемпионата.