Щитов о Кагарлицком: «Для «Торпедо» это очень мощное усиление. Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое»
Никита Щитов высказался о переходе Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».
«Для «Торпедо» это очень мощное усиление, а для самого Кагарлицкого – весьма интересный поворот карьеры. Интересно, как он поведет себя в команде Игоря Ларионова, какие качества он проявит?
Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое, и поможет нижегородцам. Я думаю, что Дмитрий – человек неконфликтный.
Полагаю, что это подписание было согласовано с Игорем Ларионовым. Поэтому у меня нет никаких опасений», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.