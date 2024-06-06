Щитов о Кагарлицком: «Для «Торпедо» это очень мощное усиление. Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое»

Теги Торпедо Никита Щитов Дмитрий Кагарлицкий Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Никита Щитов высказался о переходе Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

«Для «Торпедо» это очень мощное усиление, а для самого Кагарлицкого – весьма интересный поворот карьеры. Интересно, как он поведет себя в команде Игоря Ларионова, какие качества он проявит?

Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое, и поможет нижегородцам. Я думаю, что Дмитрий – человек неконфликтный.

Полагаю, что это подписание было согласовано с Игорем Ларионовым. Поэтому у меня нет никаких опасений», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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2 комментария
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Подождите , ботики нам тут каждый день вещают кто развивает хоккей в стране и кто открывает резервы в каждом игроке. Они явно не о легендарном Торпедо вещают .
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Если только у этого «мощного усиления» срок годности не вышел.🤔
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