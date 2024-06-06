Драйзайтль о финале с «Флоридой»: «Эдмонтону» нравится играть с шайбой, но мы не избегаем силовой борьбы. У нас хорошая команда»

Леон Драйзайтль поделился мнением о финале Кубка Стэнли против «Флориды».

Форвард поделился мыслями относительно аспекта силовой игры в сравнении с «Пантерс».

«Мы тоже можем играть в силовом стиле. Конечно, нам нравится действовать с шайбой.

Но мы не избегаем силовой борьбы. Мы хорошо справлялись с этим в сериях против «Ванкувера» и «Лос-Анджелеса».

«Даллас» был немного другим. Мы достаточно хорошая команда.

У нас хватает хоккеистов, который способны играть в этом стиле. Мы готовы», – сказал нападающий « » .