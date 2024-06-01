Ротенберг поздравил с Днем защиты детей: «Если хотим, чтобы будущее было добрым, честным, справедливым, должны подавать пример. Мы готовим не только хоккеистов, но и ответственных граждан»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с Международным днем защиты детей.

«Поздравляю всех с Международным днем защиты детей!

Часто говорят о том, что дети – наше будущее, и это абсолютная истина. Если мы хотим, чтобы наше будущее было добрым, честным, справедливым, то и сами должны подавать такой пример подрастающему поколению. Заботиться о наших детях и вкладывать душу в воспитание сыновей и дочерей.

В Академии СКА мы стремимся создавать для наших воспитанников самые лучшие условия.

Ни на секунду не забываем о том, что растим будущих чемпионов не только для нашего клуба, а и для всего российского хоккея. При этом стараемся делать так, чтобы ребята были чемпионами везде – не только на льду.

Никто не знает, как сложатся их карьеры, но мы обязаны делать все, чтобы воспитанники Академии СКА были успешными людьми.

Мы готовим не только хоккеистов, а еще и ответственных граждан нашей страны, которые смогут принести много пользу обществу.

Отдельно хочу еще раз вспомнить наши общие тренировки в рамках Большого Тура сборной. Мы впервые вывели общие тренировки на международный уровень.

Провели восемь занятий в России, Беларуси, Казахстане, и это тот случай, когда такую практику нужно обязательно делать традиционной. Обмен международным опытом даже в таком юном возрасте – это очень важно.

Уверен, что наших детей ждет прекрасное и счастливое будущее!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

18 комментариев
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Подай пример — уйди в отставку.
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Сам ещё дитё по развитию.
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В России защищают детей, и все мы знаем, чьих именно детей
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Уж кому Кому, но не тебе примеры подавать. 🤡
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Пример быть патриотом,детство провести за границей вырасти там и уже взрослым ребенком приехать на «родину»подавать пример как жить
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Ротенберг поздравил с днем защиты детей: *Если хотим, чтобы будущее было добрым, честным, справедливым, то должны подавать пример...вот я например подаю в отставку...во имя светлого,доброго..и детишкам такой пример не нужен*
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С такими примерами нафиг будущее
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Вот были цифры про 300 млн просмотров от него. Я с ним соглашусь, потому что новость не хоккейная, а я захожу и читаю его бредни. И я думаю, что я не один такой. А его тег связан практически со всеми тегами российского хоккея, поэтому источники получают кучу переходов с ним.
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лицемерие кучерявого дельфФИННА
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"Ни на секунду не забываем о том, что растим будущих чемпионов не только для нашего клуба, а и для всего российского хоккея. При этом стараемся делать так, чтобы ребята были чемпионами везде – не только на льду." (с) И сколько чемпионов выращено за истекший период? " Мало ли в Бразилии Педров? И не сосчитаешь." (с)
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Интересно какой пример для детей то. что этот ребенок по блату хоккей разваливает.
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Если хотим, чтобы будущее было добрым, честным, справедливым, то нужно чтобы в нашей стране было меньше таких типов как Роман.
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постоянные новости с его словами делают заходы на спортс неприятными
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Из Ромы делают второго Нагиева... Прямо из каждого утюга
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Ротенберг: Я к каждой бочке - затычка. Обращайтесь!
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С праздником тебя Рома.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Подай пример — уйди в отставку.
И все, и дети, и взрослые будут счастливы!)))
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