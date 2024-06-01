Ротенберг поздравил с Днем защиты детей: «Если хотим, чтобы будущее было добрым, честным, справедливым, должны подавать пример. Мы готовим не только хоккеистов, но и ответственных граждан»

Роман Ротенберг поздравил с Международным днем защиты детей.

«Поздравляю всех с Международным днем защиты детей!

Часто говорят о том, что дети – наше будущее, и это абсолютная истина. Если мы хотим, чтобы наше будущее было добрым, честным, справедливым, то и сами должны подавать такой пример подрастающему поколению. Заботиться о наших детях и вкладывать душу в воспитание сыновей и дочерей.

В Академии СКА мы стремимся создавать для наших воспитанников самые лучшие условия.

Ни на секунду не забываем о том, что растим будущих чемпионов не только для нашего клуба, а и для всего российского хоккея. При этом стараемся делать так, чтобы ребята были чемпионами везде – не только на льду.

Никто не знает, как сложатся их карьеры, но мы обязаны делать все, чтобы воспитанники Академии СКА были успешными людьми.

Мы готовим не только хоккеистов, а еще и ответственных граждан нашей страны, которые смогут принести много пользу обществу.

Отдельно хочу еще раз вспомнить наши общие тренировки в рамках Большого Тура сборной. Мы впервые вывели общие тренировки на международный уровень.

Провели восемь занятий в России, Беларуси, Казахстане, и это тот случай, когда такую практику нужно обязательно делать традиционной. Обмен международным опытом даже в таком юном возрасте – это очень важно.

Уверен, что наших детей ждет прекрасное и счастливое будущее!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.