Бабаев о скором переходе Заседы в «Авангард» из «Спартака»: «Информация не соответствует действительности. Переговоров нет. Требования завышенные»
Шуми Бабаев отреагировал на слухи о скором переходе Матвея Заседы в «Авангард».
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет от «Авангарда» 30 млн рублей и права на Ивана Мирошниченко за Заседу.
«Информация не соответствует действительности. Стороны как были далеки к договоренности, так и остались.
Переговоров как таковых тоже нет. Требования завышенные, интереса у [омского] клуба нет к вступлению в такой диалог», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
24-летний Заседа провел в минувшем сезоне 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.