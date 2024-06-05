Бабаев о скором переходе Заседы в «Авангард» из «Спартака»: «Информация не соответствует действительности. Переговоров нет. Требования завышенные»

Теги Авангард Спартак возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Матч ТВ Матвей Заседа Хоккей

Шуми Бабаев отреагировал на слухи о скором переходе Матвея Заседы в «Авангард».

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет от «Авангарда» 30 млн рублей и права на Ивана Мирошниченко за Заседу.

«Информация не соответствует действительности. Стороны как были далеки к договоренности, так и остались.

Переговоров как таковых тоже нет. Требования завышенные, интереса у [омского] клуба нет к вступлению в такой диалог», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

24-летний Заседа провел в минувшем сезоне 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.

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