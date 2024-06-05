Бабаев о скором переходе Заседы в «Авангард» из «Спартака»: «Информация не соответствует действительности. Переговоров нет. Требования завышенные»

Шуми Бабаев отреагировал на слухи о скором переходе Матвея Заседы в «Авангард».

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет от « » 30 млн рублей и права на Ивана Мирошниченко за .

«Информация не соответствует действительности. Стороны как были далеки к договоренности, так и остались.

Переговоров как таковых тоже нет. Требования завышенные, интереса у [омского] клуба нет к вступлению в такой диалог», – сказал агент игрока .

24-летний Заседа провел в минувшем сезоне 13 матчей за « » и набрал 7 (2+5) очков.