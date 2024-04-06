Алексей Жамнов: «Столько вопросов, сколько по Заседе, не задавали даже про Голдобина. Мы давали Матвею шанс – не зацепился. Может, манера игры «Спартака» для него не подходит»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Матвей Заседа Хоккей

Алексей Жамнов заявил, что Матвею Заседе давали шанс в «Спартаке».

– Почему не удалось закрепиться в «Спартаке» у Матвея Заседы? Он просил обмена в декабре. Есть ли принятое решение по нему на данный момент?

– По поводу Матвея лучше ответит Роман Сергеевич (Беляев – спортивный директор «Спартака»).

Единственное, что я могу сказать по игровым качествам. Вы знаете, мне задавали столько вопросов насчет Матвея – столько даже про Голдобина не задавали...

У каждого игрока есть шанс, и мы его даем – этот шанс нужно использовать и забирать.

По спортивному принципу у нас есть игроки, которые переигрывали Матвея – ясно, что этих игроков я поставлю в состав. Я ни раз говорил об этом, и могу повторить еще – мы давали Матвею шанс.

Он был с командой, но просто за этот шанс не зацепился – может, та манера игры, в которой играет сейчас «Спартак», для него не подходит.

Надеюсь, что в дальнейшем Роман Сергеевич все сделает правильно, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

2 комментария
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Жаль, хороший хоккеист. Спартак не его команда
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Ильюша то вот зацепился за шанс свой)))
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