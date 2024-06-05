Тодыков об игре в Словакии: «Язык созвучный русскому, люди по менталитету близки нам. Славяне – не спутать, не перепутать. Классная страна с добрыми людьми»

Антон Тодыков поделился воспоминаниями об игре в Словакии.

Ранее вратарь покинул «Звезду». Он играл за команду 2 года.

– Есть ли предложения о будущей работе?

– Есть, было уже несколько звонков из . Общаюсь в том числе и с клубами .

– Нет ли мыслей вернуться в Словакию, где ты выступал в сезоне-2021/22?

– Со Словакией, возможно, возобновится один разговор. У меня об этой стране остались теплые воспоминания. У меня тогда все в одночасье сложилось. Хорошо, что виза шенгенская на тот момент была. За пару дней буквально уехал.

Отношение ко мне было просто великолепным. Язык очень созвучный русскому. Я быстро научился его понимать. Да и люди по менталитету очень близки нам. Иногда бывает, что смотришь в глаза человеку, и понимаешь: ага, американец или канадец. А словаки и наши очень близки.

Славяне – не спутать и не перепутать. Командные посиделки в Словакии настолько напоминали Россию! А в Канаде все совсем по-другому.

В Попраде, где играл, очень красивые горные вершины. Классная страна с добрыми людьми. Я там играл в начале 2022-го, и сборная Словакии тогда произвела фурор, завоевав бронзу на Олимпиаде. И вся страна гуляла!

– Языковой барьер мешал?

– Старшее поколение словаков говорит по-русски, а с молодыми лучше и проще перейти на английский. Хорошо, что я четыре года отыграл в Северной Америке, владею языком на разговорном уровне.

Условия были просто кайфовые. Я там жил и думал: «К вам что, Лундквист доигрывать приехал?. Клуб снял апартаменты с подземным паркингом, выделил машину с 500-километровым пробегом. Зачем она была нужна? Я же жил в 500 метрах от арены! Меня постоянно спрашивали, все ли мне нравится, – сказал .