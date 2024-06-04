Овечкин выложил фото с Чилингаровым: «Простились с легендарным человеком и другом нашей семьи! Навсегда в нашей памяти и в сердцах 🙏»

Александр Овечкин высказался о смерти Артура Чилингарова.

84-летний специалист был депутатом Госдумы и полярным исследователем. Нападающий « » посетил его похороны.

выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с Чилингаровым.

«Сегодня простились с легендарным человеком и большим другом нашей семьи! Навсегда в нашей памяти и в сердцах 🙏» – написал хоккеист.