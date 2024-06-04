Овечкин выложил фото с Чилингаровым: «Простились с легендарным человеком и другом нашей семьи! Навсегда в нашей памяти и в сердцах 🙏»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о смерти Артура Чилингарова.

84-летний специалист был депутатом Госдумы и полярным исследователем. Нападающий «Вашингтона» посетил его похороны. 

Овечкин выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с Чилингаровым. 

«Сегодня простились с легендарным человеком и большим другом нашей семьи! Навсегда в нашей памяти и в сердцах 🙏» – написал хоккеист. 

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4 комментария
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Чилингаров прожил очень достойную жизнь и останется в памяти людей хорошим человеком и учёным.
На него можно и нужно равняться подрастающему поколению.
Светлая память!
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Чилингаров крутой мужик и полярник! Я учитель географии, мои дети его книги перечитали и сами мечтают побывать в Арктике.
+4
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Ответ Владимири Йолкиннен
Чилингаров крутой мужик и полярник! Я учитель географии, мои дети его книги перечитали и сами мечтают побывать в Арктике.
Нынешнее поколение воспитано в идеалах потребления и эгоизма, а не достижений и пользы людям.
Быть Добрым и Нужным Людям - это было Идеалами в СССР.
Может быть однажды все эти карьеристы, потребители и мояхатаскрайники состарятся и поймут, что прожили они свою жизнь как то не так.
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