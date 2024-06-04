Овечкин выложил фото с Чилингаровым: «Простились с легендарным человеком и другом нашей семьи! Навсегда в нашей памяти и в сердцах 🙏»
Александр Овечкин высказался о смерти Артура Чилингарова.
84-летний специалист был депутатом Госдумы и полярным исследователем. Нападающий «Вашингтона» посетил его похороны.
Овечкин выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с Чилингаровым.
«Сегодня простились с легендарным человеком и большим другом нашей семьи! Навсегда в нашей памяти и в сердцах 🙏» – написал хоккеист.
На него можно и нужно равняться подрастающему поколению.
Светлая память!
Быть Добрым и Нужным Людям - это было Идеалами в СССР.
Может быть однажды все эти карьеристы, потребители и мояхатаскрайники состарятся и поймут, что прожили они свою жизнь как то не так.