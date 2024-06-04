Протас о рекорде Гретцки: «Овечкин уделяет очень много сил для результата «Вашингтона». Он не просто командный игрок, но и наш лидер»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Алексей Протас Хоккей

Алексей Протас рассказал о значимости рекорда Гретцки для Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Значимо ли для Овечкина переписать рекорд Гретцки?

– Конечно, но стоит отметить тот факт, что он очень много уделяет сил для результата команды. Надо больше побеждать, ведь он понимает, что это напрямую будет зависеть от его результативности.

Он не просто командный игрок, но еще и наш лидер. Поэтому он и стал капитаном в столь юном возрасте.

Желаю ему избегать травм, и дай Бог, чтобы у него все получилось, – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий