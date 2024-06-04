Протас о рекорде Гретцки: «Овечкин уделяет очень много сил для результата «Вашингтона». Он не просто командный игрок, но и наш лидер»

Алексей Протас рассказал о значимости рекорда Гретцки для Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Значимо ли для Овечкина переписать рекорд Гретцки?

– Конечно, но стоит отметить тот факт, что он очень много уделяет сил для результата команды. Надо больше побеждать, ведь он понимает, что это напрямую будет зависеть от его результативности.

Он не просто командный игрок, но еще и наш лидер. Поэтому он и стал капитаном в столь юном возрасте.

Желаю ему избегать травм, и дай Бог, чтобы у него все получилось, – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.