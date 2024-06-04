Алексей Протас: «Овечкин – величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории. Игра с ним останется в памяти на всю жизнь, можно будет детям рассказывать»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Протас Хоккей

Алексей Протас поделился впечатлениями от игры в звене с Александром Овечкиным.

23-летний форвард провел в минувшем сезоне 78 матчей за «Вашингтон» и набрал 29 (6+23) очков.

По ходу регулярного чемпионата игрок из Беларуси подписал с клубом пятилетний контракт с кэпхитом 3,375 млн долларов.

«На данный момент хотелось бы большего. Буду стараться, работать. А вообще, провел успешный сезон и подписал новый контракт, поэтому я очень счастлив, ведь команда продолжает верить в меня. Буду доказывать, чтобы понимали, что я достоин.

Когда не набирал очков, то понимал, что такие моменты бывают. Главное не обращать на это внимание. Так и делал, поэтому к концу сезона игра немного наладилась.

То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене, – останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать.

Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием», – сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.

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4 комментария
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Ответ faaakkkeee
Протас ещё добавит, уверен, пацан со светлой головой и добросовестным отношением. С опытом ещё лучше научится пользоваться своими габаритами. Верим и следим!
У белорусов вообще центральная линия немногим хуже сборной России: Протас-Алистров-Пинчук–все 3 игрока уровня НХЛ при этом молодые с большим потенциалом
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Наоборот: Ови ЛУЧШИЙ снайпер в истории и ОДИН ИЗ величайших хоккеистов мира)
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