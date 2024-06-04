Разин о ЧМ: «Смотрел профессиональным взглядом. Хотелось понять новые тенденции, куда движется хоккей. У чехов просто все звезды сошлись, скоротечный турнир – присутствует элемент фарта»

Теги Металлург Мг Сборная Чехии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин поделился мнением о ЧМ-2024 по хоккею.

Победителем турнира стала Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

– Как вам итоги чемпионата мира? Скажите как человек, который хочет однажды возглавить сборную России.

– Я смотрел этот турнир чисто профессиональным взглядом. Хотелось понять, куда движется хоккей, какие новые тенденции и тактики, разные схемы. С этой точки зрения мне было интересно.

Чемпионат мира – это скоротечный турнир. И тут присутствует элемент фарта. Прежде всего, на кого ты выйдешь в четвертьфинале и в полуфинале.

Я думаю, что у чехов просто все звезды сошлись. Ну, победителей не судят, они заслужили. Плюс домашний чемпионат мира, и у них была шикарная поддержка трибун. Это немаловажный фактор. Поэтому чехи – молодцы, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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4 комментария
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Ответ Александр Рыбаков
Да-да фарта. У вас тоже
В чём фарт был Металлурга???
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