Мозякин об уходе из штаба «Металлурга»: «Оставляю основную команду, чтобы заниматься детьми. Надеюсь, через пару лет достроится академия, и уровень хоккея еще больше вырастет»

Сергей Мозякин прокомментировал решение покинуть тренерский штаб «Металлурга».

– Появилась новость, что вы в клубе снова будете заниматься молодежный хоккеем. Как это получилось?

– У нас изначально была такая договоренность в прошлом сезоне, что я вхожу в тренерский штаб, а потом мы решим, что дальше.

И я принял решение, что, образно говоря, оставляю основную команду, чтобы дальше заниматься детьми.

Но, как сказал главный тренер , у нас делают новую тренерскую, и мне там готовят кресло. Конечно, у меня есть свой кабинет. Но все равно мы будем плотно общаться с тренерами, обмениваясь мнениями как можно чаще.

– Трудно понять, как можно было покинуть чемпионский штаб клуба КХЛ.

– Но ведь в «Магнитке» есть много направлений для работы. Есть академия, есть школа. Мне очень интересно этим заниматься, и для детей хочется сделать что-то новое. Я надеюсь, через пару лет у нас достроится академия, и уровень хоккея в городе еще больше вырастет.

– Алексей Жамнов возглавляет академию «Спартака» и работает главным тренером в .

– Возможно, это реально совмещать. Но для меня пока все в новинку, для меня такое совмещение сейчас невозможно, – сказал .