Мозякин об уходе из штаба «Металлурга»: «Оставляю основную команду, чтобы заниматься детьми. Надеюсь, через пару лет достроится академия, и уровень хоккея еще больше вырастет»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Андрей Разин детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Сергей Мозякин прокомментировал решение покинуть тренерский штаб «Металлурга».

– Появилась новость, что вы в клубе снова будете заниматься молодежный хоккеем. Как это получилось?

– У нас изначально была такая договоренность в прошлом сезоне, что я вхожу в тренерский штаб, а потом мы решим, что дальше.

И я принял решение, что, образно говоря, оставляю основную команду, чтобы дальше заниматься детьми.

Но, как сказал главный тренер Андрей Разин, у нас делают новую тренерскую, и мне там готовят кресло. Конечно, у меня есть свой кабинет. Но все равно мы будем плотно общаться с тренерами, обмениваясь мнениями как можно чаще.

– Трудно понять, как можно было покинуть чемпионский штаб клуба КХЛ.

– Но ведь в «Магнитке» есть много направлений для работы. Есть академия, есть школа. Мне очень интересно этим заниматься, и для детей хочется сделать что-то новое. Я надеюсь, через пару лет у нас достроится академия, и уровень хоккея в городе еще больше вырастет.

– Алексей Жамнов возглавляет академию «Спартака» и работает главным тренером в КХЛ.

– Возможно, это реально совмещать. Но для меня пока все в новинку, для меня такое совмещение сейчас невозможно, – сказал Сергей Мозякин.

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2 комментария
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Поступок не мальчика, но мужа!!! Никогда не сомневался в человеческой порядочности Сергея Валерьевича, в его ответственном подходе ко всему за что берётся, при этом не выпячивая абсолютно никогда себя и саоих заслуг!!!! Дети -это главное!!! С детей и нужно начинать и он это понимает и не гонится за дешёвой славой.
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