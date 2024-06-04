Андрей Разин: «Радулову надо переходить на тренерскую работу. Его лучший хоккей позади. Рассчитывать на Александра как на лидера команды уже не приходится, думаю»

Теги Металлург Мг Александр Радулов КХЛ Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин предложил Александру Радулову перейти на тренерскую работу.

Сегодня «Ак Барс» объявил об уходе 37-летнего нападающего из команды.

– Разве Радулов не усилил бы «Магнитку»? Или все упирается в деньги?

– Радулову уже 38 лет (37 лет – Sports). Все равно его лучший хоккей уже позади. Я думаю, что рассчитывать сейчас на Александра как на лидера команды уже не приходится. А психология у Радулова все равно осталась, что он лидер и что обязан тянуть.

Я считаю, что по-хорошему Сашке надо уже на тренерскую работу переходить, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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10 комментариев
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Да какой из него тренер?
Он же нервный!
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А нужна ли ему тренерская работа.Не каждому это интересно.
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Да какой из Радулова тренер? Ему в бои на РенТВ. В интеллектуальном плане он полный кретин.
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Так можно совместить приятное с полезным. Переход в СКА закроет сразу два вопроса. Тренерский и игровой
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Радулову пора в Саудовскую Аравию к Рональде переходить по возрасту, доигрывать☝️🤣
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Тренер -это призвание.
Готов ли к этому Радулов ?
Сомнительно.
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В ночную лигу снаряды ВВП подносить.
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