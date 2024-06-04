Андрей Разин: «Радулову надо переходить на тренерскую работу. Его лучший хоккей позади. Рассчитывать на Александра как на лидера команды уже не приходится, думаю»
Андрей Разин предложил Александру Радулову перейти на тренерскую работу.
Сегодня «Ак Барс» объявил об уходе 37-летнего нападающего из команды.
– Разве Радулов не усилил бы «Магнитку»? Или все упирается в деньги?
– Радулову уже 38 лет (37 лет – Sports). Все равно его лучший хоккей уже позади. Я думаю, что рассчитывать сейчас на Александра как на лидера команды уже не приходится. А психология у Радулова все равно осталась, что он лидер и что обязан тянуть.
Я считаю, что по-хорошему Сашке надо уже на тренерскую работу переходить, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Он же нервный!
Готов ли к этому Радулов ?
Сомнительно.