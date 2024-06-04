Гребенкин о чемпионском параде: «Столько людей вышло на улицы, приятно, что Магнитогорск – такой хоккейный город. Мы все это делаем для болельщиков»

Никита Гребенкин рассказал о впечатлениях от чемпионского парада «Металлурга».

21-летний нападающий в минувшем сезоне провел 90 матчей в составе команды из Магнитогорска, в которых набрал 47 (22+25) очков.

– Никита, как тебе чемпионский парад?

– Ой, все классно! Столько людей вышло на улицы, чтобы поддержать нас! Мы все это делаем для них.

Это большой праздник для нашего города, для нас и для болельщиков. Хорошо, что так получилось.

– Сложилось впечатление, что весь Магнитогорск вышел на улицы в рабочий день.

– Да, и мы это понимаем. Нам очень приятно, что у нас такой хоккейный город. У меня даже немного голова стала болеть от постоянных кричалок.

– Прошел месяц после окончания сезона. Устаканилась ли мысль о том, что ты теперь – обладатель Кубка Гагарина?

– Да у меня и не было ощущения, что мы сделали что-то великое. Все идет своим чередом. Правильная работа, правильная команда и правильный коллектив – вот он, Кубок Гагарина.

Ничего необычного не произошло, – сказал экс-форвард «Металлурга» Никита Гребенкин.