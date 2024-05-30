Курьянов о работе в штабе «Авангарда»: «Это моя идея. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина. На льду я принесу в этом плане больше пользы, чем сверху на трибуне»

Антон Курьянов прокомментировал решение войти в тренерский штаб «Авангарда».

Ранее стало известно, что он будет отвечать за работу с нападающими и большинство.

«В новом сезоне я буду работать не только генеральным менеджером «Авангарда», но и ассистентом главного тренера Сергея Звягина.

Понимаю, что вы удивлены. Это нестандартная ситуация, когда один человек совмещает две разные должности, поэтому считаю важным объяснить вам в деталях, почему принято такое решение, как я к нему пришел и чем могу быть полезен.

За тот год, что я нахожусь в должности генерального менеджера, мы заложили хороший фундамент на будущее. Подписали с основными игроками контракты на два-три года, продолжаем точечно обновлять состав, но перестраивать его капитально на следующий год нам не придется. И теперь я вижу возможность (и по наличию времени, и по идеям) сделать нас еще сильнее изнутри.

Это моя идея. Тщательно все обдумал и обратился к главному тренеру Сергею Звягину с предложением. Он его одобрил.

Я никогда не отходил от дел в команде. Весь прошлый сезон был погружен в жизнь команды, каждое утро смотрел тренировочный процесс, обсуждал детали с тренерами, общался с игроками в раздевалке, ездил во все поездки. Ребята меня знают, а я знаю их.

Все обязательства, закрепленные за генеральным менеджером, я буду исполнять в полном объеме. Только добавится чуть больше работы, а я с трибуны перемещусь на лед – в остальном без изменений.

Почему я попросил Сергея Евгеньевича Звягина рассмотреть мою кандидатуру? Считаю, что мы выполнили промежуточную задачу спортивного блока, выйдя из непростой ситуации год назад и создав прочный фундамент.

Ближайшая цель – очень хочется выиграть Кубок Гагарина. На льду я принесу в этом плане больше пользы клубу, чем сверху на трибуне во время матчей и при наблюдении за тренировками», – говорится в открытом письме Антона Курьянова болельщикам «Авангарда».