Генменеджер «Авангарда» Курьянов войдет в тренерский штаб клуба. Он будет отвечать за работу с нападающими и большинство

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов войдет в тренерский штаб клуба.

Он будет отвечать за работу с нападающими и большинство в сезоне-2024/25.

«Со стороны тренерского штаба я вижу только плюсы от возвращения Антона Алексеевича в наш коллектив. Мы все время были на связи как по ходу сезона, так и во время плей-офф, его видение, умения, советы очень помогали команде.

Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, – они доверяют, и вот тогда создается та самая химия в раздевалке и на скамейке запасных.

Не сомневаюсь, что усилит тренерский штаб « », – сказал главный тренер команды .