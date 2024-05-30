Генменеджер «Авангарда» Курьянов войдет в тренерский штаб клуба. Он будет отвечать за работу с нападающими и большинство
Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов войдет в тренерский штаб клуба.
Он будет отвечать за работу с нападающими и большинство в сезоне-2024/25.
«Со стороны тренерского штаба я вижу только плюсы от возвращения Антона Алексеевича в наш коллектив. Мы все время были на связи как по ходу сезона, так и во время плей-офф, его видение, умения, советы очень помогали команде.
Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, – они доверяют, и вот тогда создается та самая химия в раздевалке и на скамейке запасных.
Не сомневаюсь, что Курьянов усилит тренерский штаб «Авангарда», – сказал главный тренер команды Сергей Звягин.
Я еще понимаю, если бы ген менеджер совмещал работу с ролью главного тренера. Но ген менеджер / тренер по большинству…
Как они будут субординацию с главным соблюдать?.. По идее главный тренер — это подчиненный ген менеджера. А тут у них замкнутый круг по подотчетности получается.
Звягин будет докладывать Курьянову (ген менеджеру), что команда не выиграла из-за проблем с реализацией большинства (за которое отвечает Курьянов тренер).
Очередное омское ноу-хау.