Генменеджер «Авангарда» Курьянов войдет в тренерский штаб клуба. Он будет отвечать за работу с нападающими и большинство

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Звягин КХЛ Хоккей

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов войдет в тренерский штаб клуба.

Он будет отвечать за работу с нападающими и большинство в сезоне-2024/25.

«Со стороны тренерского штаба я вижу только плюсы от возвращения Антона Алексеевича в наш коллектив. Мы все время были на связи как по ходу сезона, так и во время плей-офф, его видение, умения, советы очень помогали команде.

Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, – они доверяют, и вот тогда создается та самая химия в раздевалке и на скамейке запасных.

Не сомневаюсь, что Курьянов усилит тренерский штаб «Авангарда», – сказал главный тренер команды Сергей Звягин.

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14 комментариев
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Бред какой-то…
Я еще понимаю, если бы ген менеджер совмещал работу с ролью главного тренера. Но ген менеджер / тренер по большинству…
Как они будут субординацию с главным соблюдать?.. По идее главный тренер — это подчиненный ген менеджера. А тут у них замкнутый круг по подотчетности получается.
Звягин будет докладывать Курьянову (ген менеджеру), что команда не выиграла из-за проблем с реализацией большинства (за которое отвечает Курьянов тренер).

Очередное омское ноу-хау.
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Скоро как роман будет .
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Ну то есть на месте генмена он настолько бесполезен что ничто не помешает ему заниматься тренерством. А так, пусть занимается своим делом. Генмен из него никакой.
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Можно вместо него Свитова сделать генеральным менеджером, равнозначная замена :)
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Это же Авангард, как Крылов ушел, так сразу начался цирк 🤡
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По сути так и было практически весь прошлый сезон. Только теперь всё официально.
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Лавры Ромки не дают покоя. Тренером молодежки какой-нибудь еще надо устроиться.
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Бредятина какая-то началась в Омске.....
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правильное решение на помощь Звягину , отличное решение Авангарда
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Ответ Stason91-91
Это же Авангард, как Крылов ушел, так сразу начался цирк 🤡
Абсолютно верно
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Ответ Ыжык
Абсолютно верно
Состав толком не набирает, в ноябре сольют Звягина и станет Курьянов главным.
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