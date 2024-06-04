Первый капитан «Флориды» Скрудлэнд: «Хоккей на юге набирает обороты. Не против первой победы «Пантерс», но симпатии в финале обоюдные – я канадец»
Первый капитан «Флориды» Брайан Скрудлэнд поделился ожиданиями от финала.
«Пантерс» сыграют в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Южане еще ни разу не выигрывали трофей. Клубы из Канады не побеждали с 1993 года, когда успех сопутствовал «Монреалю».
«Хоккей на юге набирает обороты. Я был бы не против, если бы «Пантерс» впервые выиграли Кубок. При этом я канадец, так что симпатии обоюдные. Просто с нетерпением жду прекрасного финала.
Генменеджер «Флориды» Билл Зито проделал отличную работу. Было бы здорово, если бы он был вознагражден за свои усилия», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и «Далласа».