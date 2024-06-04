Первый капитан «Флориды» Скрудлэнд: «Хоккей на юге набирает обороты. Не против первой победы «Пантерс», но симпатии в финале обоюдные – я канадец»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Билл Зито Хоккей

Первый капитан «Флориды» Брайан Скрудлэнд поделился ожиданиями от финала.

«Пантерс» сыграют в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Южане еще ни разу не выигрывали трофей. Клубы из Канады не побеждали с 1993 года, когда успех сопутствовал «Монреалю». 

«Хоккей на юге набирает обороты. Я был бы не против, если бы «Пантерс» впервые выиграли Кубок. При этом я канадец, так что симпатии обоюдные. Просто с нетерпением жду прекрасного финала. 

Генменеджер «Флориды» Билл Зито проделал отличную работу. Было бы здорово, если бы он был вознагражден за свои усилия», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и «Далласа». 

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