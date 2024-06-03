Андрей Гаврилов: «Бобровский посильнее Скиннера. Преимущество «Флориды» в финале Кубка Стэнли именно во вратаре»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Андрей Гаврилов Кэлвин Пикар Стюарт Скиннер Хоккей

Андрей Гаврилов высказался о вратарях «Флориды» и «Эдмонтона».

Команды сыграют в финале Кубка Стэнли.

«Бобровский проводит очень сильный и ровный плей-офф. По Скиннеру такого не скажешь. Потому что в предыдущей серии они дергались, даже Пикара поставили на одну игру. Начали ходить слухи, что давайте еще Смита воскресим. Ему хоть и 42 года, но тренируется вроде.

Последний матч серии против «Далласа» Скиннер провел уверенно. Но у него много тактических ошибок, и он не очень техничный товарищ. Он играет за счет того, что видит короткий путь к шайбе. Он неплохо читает игру, и за счет недостатка техники он это нивелирует.

Но Бобровский посильнее, и преимущество «Флориды» в финале Кубка Стэнли будет именно во вратаре.

В «Эдмонтоне» не самая сильная вратарская позиция в лиге. У «Флориды» оборона в целом посильнее. Но у «Ойлерс» лучше нападение. После первых двух матчей будет понятно, кто фаворит в этой серии, очень интересный финал нас ждет», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Скиннер отдельные игры хорошо провел. Последнюю с Далласом так вообще, можно сказать, затащил в соло
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий