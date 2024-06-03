Андрей Гаврилов: «Бобровский посильнее Скиннера. Преимущество «Флориды» в финале Кубка Стэнли именно во вратаре»

Андрей Гаврилов высказался о вратарях «Флориды» и «Эдмонтона».

Команды сыграют в финале Кубка Стэнли.

«Бобровский проводит очень сильный и ровный плей-офф. По Скиннеру такого не скажешь. Потому что в предыдущей серии они дергались, даже поставили на одну игру. Начали ходить слухи, что давайте еще Смита воскресим. Ему хоть и 42 года, но тренируется вроде.

Последний матч серии против «Далласа» Скиннер провел уверенно. Но у него много тактических ошибок, и он не очень техничный товарищ. Он играет за счет того, что видит короткий путь к шайбе. Он неплохо читает игру, и за счет недостатка техники он это нивелирует.

Но Бобровский посильнее, и преимущество «Флориды» в финале Кубка Стэнли будет именно во вратаре.

В «Эдмонтоне» не самая сильная вратарская позиция в лиге. У «Флориды» оборона в целом посильнее. Но у «Ойлерс» лучше нападение. После первых двух матчей будет понятно, кто фаворит в этой серии, очень интересный финал нас ждет», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» .