«Флорида» и Райнхарт готовы подписать новый контракт после завершения финала Кубка Стэнли (Пьер Лебрюн)

«Флорида» и Сэм Райнхарт готовы подписать новый контракт после завершения финала.

У обеих сторон есть «сильное взаимное желание» продлить контракт после завершения финальной серии, как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

28-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6,5 миллиона долларов.

В текущем сезоне канадец обновил личные рекорды по голам и очкам, набрав 94 (57+37) балла в 82 играх регулярного чемпионата.

В 17 играх в плей-офф он добавил 12 (8+4) очков и помог «Пантерс» во второй раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли.

По прогнозу ресурса Evolving-Hockey, срок контракта составит 8 лет, кэпхит – 11,1 миллиона долларов. Такая сделка сделала бы Райнхарта самым высокооплачиваемым игроком клуба.