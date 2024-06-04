«Флорида» и Райнхарт готовы подписать новый контракт после завершения финала Кубка Стэнли (Пьер Лебрюн)

Теги Флорида НХЛ Пьер ЛеБрюн Сэм Райнхарт Хоккей

«Флорида» и Сэм Райнхарт готовы подписать новый контракт после завершения финала.

У обеих сторон есть «сильное взаимное желание» продлить контракт после завершения финальной серии, как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

28-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6,5 миллиона долларов. 

В текущем сезоне канадец обновил личные рекорды по голам и очкам, набрав 94 (57+37) балла в 82 играх регулярного чемпионата. 

В 17 играх в плей-офф он добавил 12 (8+4) очков и помог «Пантерс» во второй раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли. 

По прогнозу ресурса Evolving-Hockey, срок контракта составит 8 лет, кэпхит – 11,1 миллиона долларов. Такая сделка сделала бы Райнхарта самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если подпишут на 8 лет и 11 млн, про всякие финалы можно будет забыть
+7
-1
+6
Не получит он столько, это значит с учётом налогов и минус одно года ему должны предложить в других командах 12-13 лимонов, а таких сумасшедших генменов не найдется.
+5
-1
+4
9-10 лямов подпишется
0
0
0
Интересненько) На данный момент свободных денег чуть больше 19,7 млн. После такого контракта остаётся 8,6 млн на 8 человек. При том, что НСА становятся так же и Монтур, Столарц, Казинс, Ломберг, Куликов, Экман-Ларссон. Лундел единственный бесправный ОСА)) Окпосо и Тарасенко, по-видимому, определены в ренталы. Посмотрим, как выкрутятся))
0
0
0
Ответ curdboy
Интересненько) На данный момент свободных денег чуть больше 19,7 млн. После такого контракта остаётся 8,6 млн на 8 человек. При том, что НСА становятся так же и Монтур, Столарц, Казинс, Ломберг, Куликов, Экман-Ларссон. Лундел единственный бесправный ОСА)) Окпосо и Тарасенко, по-видимому, определены в ренталы. Посмотрим, как выкрутятся))
Из тех кто остаётся незаменимых прям нет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий