Генменеджер «Флориды» о Райнхарте: «Иногда контракты требует времени. Сэм проводит замечательный сезон, он сконцентрирован на победе в Кубке Стэнли»

Билл Зито дал комментарий про переговоры по контракту с Сэмом Райнхартом.

Действующее соглашение форварда с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

Нападающий набрал 87 (52+35) баллов при полезности «плюс 23» в 76 матчах регулярного чемпионата .

«Сэм проводит замечательный сезон. Я очень рад и счастлив за него. Он достиг потрясающих достижений.

Думаю, около 100 хоккеистов за все время забили 50 голов в сезоне. Но я знаю, что он сконцентрирован на победе [в Кубке Стэнли].

Иногда контракты требует времени. Верю, что мы найдем правильный договор для и «Флориды», – сказал генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито.