Картер Верхэге: «Для Райнхарта прекрасно то, что он сделал в контрактный сезон. Он важный часть «Флориды» и сосредоточен на том, чтобы помочь команде побеждать»

Теги Флорида НХЛ Сэм Райнхарт Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге поделился мнением о контрактной ситуации Сэма Райнхарта.

Действующее соглашение форварда с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

Нападающий набрал 89 (53+36) баллов при полезности «плюс 24» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Сэм проводит невероятный сезон. То, что он сделал в контрактный сезон, – это прекрасно для него.

Все рады за Сэма. Он важная часть нашей команды.

Возможно, люди думают об этом [о контракте] намного больше, но сам Сэм сосредоточен на том, чтобы помочь команде побеждать», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

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