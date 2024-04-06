Картер Верхэге: «Для Райнхарта прекрасно то, что он сделал в контрактный сезон. Он важный часть «Флориды» и сосредоточен на том, чтобы помочь команде побеждать»
Картер Верхэге поделился мнением о контрактной ситуации Сэма Райнхарта.
Действующее соглашение форварда с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.
Нападающий набрал 89 (53+36) баллов при полезности «плюс 24» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Сэм проводит невероятный сезон. То, что он сделал в контрактный сезон, – это прекрасно для него.
Все рады за Сэма. Он важная часть нашей команды.
Возможно, люди думают об этом [о контракте] намного больше, но сам Сэм сосредоточен на том, чтобы помочь команде побеждать», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.