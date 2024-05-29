Райнхарт забил самый быстрый гол в овертаймах плей-офф в истории «Флориды»
Сэм Райнхарт забил самый быстрый гол в овертаймах плей-офф в истории «Флориды».
Нападающий «Пантерс» забросил решающую шайбу в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).
Он отличился в овертайме на отметке 1:12.
Таким образом, Сэм Райнхарт забил самый быстрый гол с начала овертайма в истории «Флориды» в плей-офф НХЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал Мэттью Ткачаку (1:51 во втором матче финала конференции 2023 года).
https://youtu.be/ccduZRTZVdA?si=ryxl6p7_G0waV53f&t=30
2-2 веселее, чем 3-1.
7 матчей хочу, очень хорошее противостояние.