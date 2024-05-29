Райнхарт забил самый быстрый гол в овертаймах плей-офф в истории «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ рекорды Сэм Райнхарт Мэттью Ткачак Хоккей

Сэм Райнхарт забил самый быстрый гол в овертаймах плей-офф в истории «Флориды».

Нападающий «Пантерс» забросил решающую шайбу в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).

Он отличился в овертайме на отметке 1:12.

Таким образом, Сэм Райнхарт забил самый быстрый гол с начала овертайма в истории «Флориды» в плей-офф НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал Мэттью Ткачаку (1:51 во втором матче финала конференции 2023 года).

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2 комментария
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Кому интересено - самый быстрый гол в ОТ в плей-офф забили за 9 секунд
https://youtu.be/ccduZRTZVdA?si=ryxl6p7_G0waV53f&t=30
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Главное, что выиграли!

2-2 веселее, чем 3-1.

7 матчей хочу, очень хорошее противостояние.
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