Фридман о новой лиге «3 на 3»: «Компания, стоящая за этим, базируется не на Ближнем Востоке. Картина станет более ясной во время финала Кубка Стэнли»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Эллиотт Фридман деньги Хоккей 3х3 Хоккей

Эллиотт Фридман высказался о новой лиге в формате «3 на 3».

Осенью в Северной Америке планируется запуск профессиональной хоккейной лиги Major League Hockey в формате «3 на 3». Ожидается, что в лиге сыграют 16 команд. Потолок зарплат составит 30 млн долларов.

Командам разрешат подписать трех хоккеистов-профессионалов с опытом игры в Северной Америке, Европе или России. 

Инсайдер ожидает, что лига подробнее раскроет детали своего плана во время финала Кубка Стэнли.

«Я ожидаю какого-то объявления по этому поводу во время финала Кубка Стэнли, разъяснения того, что именно они из себя представляют, каковы цели и чего они пытаются добиться. Я думаю, что картина станет немного более ясной во время финала Кубка Стэнли», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман. 

Фридман добавил, что некоторые игроки обращались в лигу, чтобы узнать подробности. Некоторые тренеры и функционеры также контактировали с лигой. По словам Фридмана, также ходят слухи, что один хоккеист, игравший в финале конференции плей-офф Кубка Стэнли, разговаривал с лигой.

Ранее сообщалось, что у лиги, по всей видимости, есть финансовая поддержка от венчурных фондов из Саудовской Аравии.

«Единственное, что мне сказали, – это то, что компания, стоящая за всем этим, базируется не на Ближнем Востоке. Я думаю... Она базируется в Европе», – сказал Фридман.

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