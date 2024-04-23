Капризов на вопрос «Малкин или Макдэвид?»: «Малыч – он выиграл 2 Кубка Стэнли, я его лично знаю. Коннор в поряде, по сто с лишним очков набирает. С другой планеты человек»

Теги Питтсбург Миннесота Эдмонтон Евгений Малкин НХЛ Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сделал выбор между Евгением Малкиным и Коннором Макдэвидом.

Малкин или Макдэвид? Ты сейчас опять русского назовешь!

– Ну конечно, а как? Нет, я могу сказать что-то по игре, а так, конечно, я Малыча выберу. Я человека знаю лично...

– Ну, ты по человеческим качествам сейчас выбираешь. А по игре?

– По игре... Малыч, извини, братан (смеется). Макдэвид. Человек один из лучших в мире. Хотя нет, я бы назвал Малыча. Он выиграл два Кубка Стэнли. 

Нет, ну Макдэвид – он в поряде, что тут сказать... Ну серьезно, посмотри как он играет, каждый сезон по сто с лишним очков набирает, по 120. В прошлом сезоне 153 очка набрал. С другой планеты человек, – сказал нападающий «Миннесоты». 

Капризов на вопрос «Кросби или Овечкин?»: «Выберу Саню, потому что соотечественник. Но мне очень нравится, как играет Сидни. Это один из моих любимых игроков»

5 комментариев
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Ну да вообще то 3 кубка у Малкина )
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Когда Малкин выигрывал свой первый КС в 2009 Капризов был еще маленький))
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Ответ Антон Ермазов
Ну от части он прав. Да, Мак крутой игрок, но Женя на пике был не менее крут в своем времени. 2 Арта абы кто не выиграет.
Малкин на пике конечно был супер, но МакДи это совершенно иной уровень..куда более мощный. Это как иная ступень. Если МакДи сможет взять пару кубков и продолжит и далее свою стату на протяжении еще лет 10+- то может и пошатнуть незыблемые топ4 в истории.
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