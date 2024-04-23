Капризов на вопрос «Малкин или Макдэвид?»: «Малыч – он выиграл 2 Кубка Стэнли, я его лично знаю. Коннор в поряде, по сто с лишним очков набирает. С другой планеты человек»

Кирилл Капризов сделал выбор между Евгением Малкиным и Коннором Макдэвидом.

– или ? Ты сейчас опять русского назовешь!

– Ну конечно, а как? Нет, я могу сказать что-то по игре, а так, конечно, я Малыча выберу. Я человека знаю лично...

– Ну, ты по человеческим качествам сейчас выбираешь. А по игре?

– По игре... Малыч, извини, братан (смеется). Макдэвид. Человек один из лучших в мире. Хотя нет, я бы назвал Малыча. Он выиграл два Кубка Стэнли.

Нет, ну Макдэвид – он в поряде, что тут сказать... Ну серьезно, посмотри как он играет, каждый сезон по сто с лишним очков набирает, по 120. В прошлом сезоне 153 очка набрал. С другой планеты человек, – сказал нападающий «Миннесоты».

Капризов на вопрос «Кросби или Овечкин?»: «Выберу Саню, потому что соотечественник. Но мне очень нравится, как играет Сидни. Это один из моих любимых игроков»