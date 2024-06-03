Макдэвид – 4-й игрок после Гретцки, Кучерова и Лемье с 26+ передачами в одном плей-офф

Коннор Макдэвид сделал 26 передач в плей-офф Кубка Стэнли-2024.

Капитан « » набрал 2 (1+1) балла в шестом матче финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2 в серии).

Теперь в активе 27-летнего канадца 31 (5+26) очко в 18 играх в текущем плей-офф.

стал четвертым игроком в истории , сделавшим не менее 26 передач в одном плей-офф.

Ранее это удалось (27 в 2020 году), (28 в 1991-м) и Уэйну Гретцки (26 в 1983-м, 29 в 1987-м, 30 в 1985-м, 31 в 1988-м).