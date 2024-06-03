Макдэвид – 4-й игрок после Гретцки, Кучерова и Лемье с 26+ передачами в одном плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 26 передач в плей-офф Кубка Стэнли-2024.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в шестом матче финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2 в серии).

Теперь в активе 27-летнего канадца 31 (5+26) очко в 18 играх в текущем плей-офф.

Коннор Макдэвид стал четвертым игроком в истории НХЛ, сделавшим не менее 26 передач в одном плей-офф.

Ранее это удалось Никите Кучерову (27 в 2020 году), Марио Лемье (28 в 1991-м) и Уэйну Гретцки (26 в 1983-м, 29 в 1987-м, 30 в 1985-м, 31 в 1988-м).

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5 комментариев
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А ведь может превзойти рекорд Уэйна. Особенно если серия уйдет в 6-7 матчей.
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Удивительно, конечно, как Куч без Коня оказался с двумя мощнейшими пловами
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Ответ dewald
А ведь может превзойти рекорд Уэйна. Особенно если серия уйдет в 6-7 матчей.
Если при этом возьмёт кубок, то заоблачно красиво. Это я как фанат Гретцки говорю.
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Гретцки, Лемье, Кучеров...
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90% опередит всех
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