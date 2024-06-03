Бабаев о финале Кубка Стэнли: «У «Флориды» преимущество в 5%, если делать расклад по всем линиям. Но у «Эдмонтона» есть игроки, близкие к статусу великих»

Шуми Бабаев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют « » и «Эдмонтон».

– Я ждал такой финал и говорил, что «Эдмонтон» должен пробиться. Единственное, посмотрим, как команда будет держать ту игру в обороне, которая была у нее в последней серии. Потому что это самая большая проблема «Эдмонтона» – вратарская линия и защита, а нападение по факту очень хорошее.

«Флорида» вообще ровная команда, с ней всем тяжело играть. Это должна быть очень хорошая, интересная серия. Если делать расклад по всем линиям, то у «Флориды» есть преимущество в 5% – 55 на 45. Но у « » есть игроки, близкие к статусу великих.

– В начале сезона вы говорили, что ждете прорыва от канадских клубов…

– Такой игрок, как Макдэвид должен когда-то выиграть Кубок. Он и другие ребята рядом с ним – это люди великие не только на льду. Я видел их рядом и общался с ними. Человеческие качества Макдэвида на высоком уровне. Эти люди скромные и позитивные, которые хотят добиться максимальных результатов в хоккее.

Но то же самое можно сказать и про «Флориду», возьмите даже наших ребят. дал команде то, что ей не хватало, – плотность в средних звеньях. последние годы показывает свой лучший хоккей.

Понятно, что мы будем болеть за то, чтобы наши ребята выиграли Кубок, но если победит «Эдмонтон» – это тоже будет честно и справедливо, – сказал агент Шуми Бабаев.