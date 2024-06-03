Зарплата Еременко в «Металлурге» – 30 млн рублей (Михаил Зислис)

Теги Металлург Мг КХЛ Михаил Зислис Владислав Еременко Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Владислава Еременко в «Металлурге» составит 30 млн рублей.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее клуб продлил контракт с игроком на год.

«Переговоры о новом контракте защитника Владислава Еременко затянулись только из-за разногласий по сроку. Клуб изначально хотел два года, сторона игрока – один.

По моей информации, зарплата Еременко в «Металлурге» составит 30 миллионов рублей», – написал Зислис.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 11». В плей-офф на его счету 21 игра и 3 (0+3) балла за результативность при полезности «плюс 5».

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4 комментария
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Защитнику третьей пары 30 много.
+4
0
+4
Что то мне кажется 30 много. Но им виднее
+2
0
+2
Даже защитнику 3-4 пары приходится переплачивать, что ж за место такое, мдаа))
+1
0
+1
Норм
Самое то по соотношению цена-качество
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0
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