Зарплата Еременко в «Металлурге» – 30 млн рублей (Михаил Зислис)
Зарплата Владислава Еременко в «Металлурге» составит 30 млн рублей.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее клуб продлил контракт с игроком на год.
«Переговоры о новом контракте защитника Владислава Еременко затянулись только из-за разногласий по сроку. Клуб изначально хотел два года, сторона игрока – один.
По моей информации, зарплата Еременко в «Металлурге» составит 30 миллионов рублей», – написал Зислис.
В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 11». В плей-офф на его счету 21 игра и 3 (0+3) балла за результативность при полезности «плюс 5».
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