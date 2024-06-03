Зарплата Еременко в «Металлурге» – 30 млн рублей (Михаил Зислис)

Зарплата Владислава Еременко в «Металлурге» составит 30 млн рублей.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

Ранее клуб продлил контракт с игроком на год.

«Переговоры о новом контракте защитника Владислава Еременко затянулись только из-за разногласий по сроку. Клуб изначально хотел два года, сторона игрока – один.

По моей информации, зарплата Еременко в «Металлурге» составит 30 миллионов рублей», – написал Зислис.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 11». В плей-офф на его счету 21 игра и 3 (0+3) балла за результативность при полезности «плюс 5».