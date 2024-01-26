Владислав Еременко о Мозякине в штабе «Металлурга»: «Когда в раздевалке такой человек, это дает дополнительный заряд команде. Он подсказывает детали, которые помогают в игре»
Владислав Еременко высказался о работе с Сергеем Мозякиным в «Металлурге».
– Появление Сергея Мозякина на лавке. Что изменилось? Он легендарным игроком был, сейчас директор академии.
– Да, в принципе, когда в раздевалке такой человек… Очень приятно находиться рядом с такими людьми, которые обладают огромнейшим опытом.
Если брать даже большинство, Мозякин подсказывает где-то какие-то маленькие детали, которые очень помогают в игре.
Поэтому, еще раз повторюсь, когда такой человек в раздевалке, это дает дополнительный заряд команде, – сказал защитник «Металлурга» Владислав Еременко.