Владислав Еременко о Мозякине в штабе «Металлурга»: «Когда в раздевалке такой человек, это дает дополнительный заряд команде. Он подсказывает детали, которые помогают в игре»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Владислав Еременко Хоккей

Владислав Еременко высказался о работе с Сергеем Мозякиным в «Металлурге».

– Появление Сергея Мозякина на лавке. Что изменилось? Он легендарным игроком был, сейчас директор академии.

– Да, в принципе, когда в раздевалке такой человек… Очень приятно находиться рядом с такими людьми, которые обладают огромнейшим опытом.

Если брать даже большинство, Мозякин подсказывает где-то какие-то маленькие детали, которые очень помогают в игре.

Поэтому, еще раз повторюсь, когда такой человек в раздевалке, это дает дополнительный заряд команде, – сказал защитник «Металлурга» Владислав Еременко.

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