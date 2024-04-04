Еременко о том, созрел ли «Металлург» для больших дел: «Безусловно. У нас шикарная команда. Каждый голоден, грызется за место»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Владислав Еременко Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Еременко считает, что у «Металлурга» шикарная команда.

– После шестого матча со «Спартаком» Андрей Разин сказал, что команда в паузе будет тренироваться с баллонами. Позже оказалось, что это шутка. Вы обрадовались?

– Конечно. Баллоны, на самом деле, как и говорит Андрей Владимирович, не такие сложные. Это только звучит так: баллоны! С ними работы на 20 минут. Обычная тренировка бывает занимает больше времени.

– «Металлург» сейчас играет в полуфинале. Есть ощущение, что эта команда созрела для больших дел?

– Безусловно, нет никаких сомнений. У нас собралась отличная команда: и опытные ребята, и молодые. Каждый грызется за свое место, каждый голоден. Считаю, что у нас шикарная команда, – сказал защитник «Металлурга» Владислав Еременко.

В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Автомобилист» (2:1).

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1 комментарий
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Металлург приятное открытие сезона. Очень сильная, играющая команда. Думаю финалист вместе с Локо.
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