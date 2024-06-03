Еременко продлил контракт с «Металлургом» на год

Теги Металлург Мг КХЛ Владислав Еременко Хоккей

Владислав Еременко продлил контракт с «Металлургом».

Срок соглашения рассчитан на год.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 11».

В плей-офф на его счету 21 игра и 3 (0+3) балла за результативность при полезности «плюс 5». 

«Владислав Еременко пополнил состав «Металлурга» в межсезонье 2022 года, перейдя свободным агентом из минского «Динамо».

Всего в КХЛ он провел 232 матча и заработал 43 (16+27) очка за минское «Динамо» и «Металлург» при показателе полезности «плюс 10» и среднем времени на площадке в 15 минут и 11 секунд», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

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