Директор «Металлурга»: «Мы решили сохранить состав. Все нападающие остались, решим проблему с Ореховым. Немного работаем над усилением»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Матч ТВ Валерий Орехов Хоккей

Сергей Гомоляко высказался относительно селекции «Металлурга».

Уральский клуб выиграл Кубок Гагарина в прошедшем сезоне КХЛ.

«Мы решили сохранить состав.

Практически всех защитников уже сохранили, подписали с ними контракты, за исключением Валерки Орехова, который был на чемпионате мира. Он приехал позже. Думаю, на днях эту проблему решим.

И практически все нападающие остались. А так немного работаем над усилением», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, лега пригласят наверно при возможности
А Орехова я бы на условного Зоркина поменял бы
Но тут тоже интересная ситуация, при Разине стал защитником 1-2 пары
0
0
0
Из Витязя уже легионера классного взяли, состав сохранили, ещё возьмут парочку достойных игроков и вперёд за вторым кубком.
0
0
0
Мужики,а с Карповым что?...хоть бы оставили...мало ли у кого на какой период выпадает спад...статистику смотреть надо.вклад есть в победу
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий