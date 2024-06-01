Директор «Металлурга»: «Мы решили сохранить состав. Все нападающие остались, решим проблему с Ореховым. Немного работаем над усилением»
Сергей Гомоляко высказался относительно селекции «Металлурга».
Уральский клуб выиграл Кубок Гагарина в прошедшем сезоне КХЛ.
«Мы решили сохранить состав.
Практически всех защитников уже сохранили, подписали с ними контракты, за исключением Валерки Орехова, который был на чемпионате мира. Он приехал позже. Думаю, на днях эту проблему решим.
И практически все нападающие остались. А так немного работаем над усилением», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
А Орехова я бы на условного Зоркина поменял бы
Но тут тоже интересная ситуация, при Разине стал защитником 1-2 пары