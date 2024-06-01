Директор «Металлурга»: «Мы решили сохранить состав. Все нападающие остались, решим проблему с Ореховым. Немного работаем над усилением»

Сергей Гомоляко высказался относительно селекции «Металлурга».

Уральский клуб выиграл Кубок Гагарина в прошедшем сезоне .

«Мы решили сохранить состав.

Практически всех защитников уже сохранили, подписали с ними контракты, за исключением Валерки Орехова, который был на чемпионате мира. Он приехал позже. Думаю, на днях эту проблему решим.

И практически все нападающие остались. А так немного работаем над усилением», – сказал спортивный директор « » .