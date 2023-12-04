Алистров, Фальковский, Сапего, Колосов, Мартынов, Скоренов, Пинчук и Дроздов – в составе сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Определен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала.

В расширенный состав национальной сборной на турнир включены 28 хоккеистов.

Вратари: («Динамо Мн», КХЛ), («Северсталь», КХЛ), (СКА, КХЛ).

Защитники: («Барыс», КХЛ), , Данила Паливко (оба – «Металлург Мг», КХЛ), Сергей Сапего, Степан Фальковский (оба – СКА, КХЛ), Павел Денисов («Северсталь», КХЛ), Дмитрий Дерябин, Никита Жихарев (оба – «Динамо» Минск, КХЛ), Евгений Лисовец («Адмирал», КХЛ).

Нападающие: Владимир Алистров (СКА, КХЛ), Виталий Пинчук, Владислав Кодола, Роман Горбунов, Андрей Стась, Вадим Мороз, Даниил Сотишвили, Даниил Липский, Сергей Кузнецов, Егор Бориков, Степан Звягин (все – «Динамо» Минск, КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Иван Дроздов («Салават Юлаев», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ), Василий Филяев («Автомобилист», КХЛ).

На Кубке Первого канала, помимо сборной Беларуси, выступят команды «Россия 25», «Звезды и ВХЛ» и Казахстан.