Алистров, Фальковский, Сапего, Колосов, Мартынов, Скоренов, Пинчук и Дроздов – в составе сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Северсталь СКА Автомобилист Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск Кубок Первого канала КХЛ Барыс Андрей Стась Адмирал Евгений Лисовец Владислав Кодола Кристиан Хенкель Степан Фальковский Максим Сушко Владислав Еременко Иван Дроздов Дмитрий Дерябин Игорь Мартынов Василий Филяев Сергей Сапего Александр Скоренов Владимир Алистров Роман Горбунов Павел Денисов Виталий Пинчук Сергей Кузнецов 2002 Алексей Колосов Данила Паливко Константин Шостак Никита Жихарев Вадим Мороз Даниил Сотишвили Степан Звягин Павел Мойсевич Егор Бориков Даниил Липский 2004 Хоккей

Определен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала.

В расширенный состав национальной сборной на турнир включены 28 хоккеистов.

Вратари: Алексей Колосов («Динамо Мн», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Павел Мойсевич (СКА, КХЛ).

Защитники: Кристиан Хенкель («Барыс», КХЛ), Владислав Еременко, Данила Паливко (оба – «Металлург Мг», КХЛ), Сергей Сапего, Степан Фальковский (оба – СКА, КХЛ), Павел Денисов («Северсталь», КХЛ), Дмитрий Дерябин, Никита Жихарев (оба – «Динамо» Минск, КХЛ), Евгений Лисовец («Адмирал», КХЛ).

Нападающие: Владимир Алистров (СКА, КХЛ), Виталий Пинчук, Владислав Кодола, Роман Горбунов, Андрей Стась, Вадим Мороз, Даниил Сотишвили, Даниил Липский, Сергей Кузнецов, Егор Бориков, Степан Звягин (все – «Динамо» Минск, КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Иван Дроздов («Салават Юлаев», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ), Василий Филяев («Автомобилист», КХЛ).

На Кубке Первого канала, помимо сборной Беларуси, выступят команды «Россия 25», «Звезды и ВХЛ» и Казахстан.

3 комментария
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Соперник межгалактического Романа
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+3
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На самом деле состав у Белорусси очень не плох.
На ЧМ - боролись бы за выход в 1/4 финала.
+1
0
+1
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Эх, ещё бы Вашики Протасу дали поучаствовать
0
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