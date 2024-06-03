Тренер «Эдмонтона» о том, что в октябре 2023-го работал в АХЛ: «Это потрясающе. Тогда я надеялся, что моя команда попадет в плей-офф, а там посмотрим»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ АХЛ Хартфорд Вулф Пэк Джей Вудкрофт Крис Кноблаух Хоккей

Крис Кноблаух поделился эмоциями от выхода «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерз» одержали победу в шестом матче финала Западной конференции против «Далласа» со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышли в финал Кубка Стэнли.

45-летний специалист возглавил канадскую команду после увольнения Джея Вудкрофта в ноябре 2023 года. На тот момент Кноблаух возглавлял «Хартфорд» из АХЛ.

«У меня нет слов. Это поразительно. Потрясающе.

В то время я надеялся, что моя команда из АХЛ попадет в плей-офф, а там посмотрим, что будет дальше.

Мы хотим еще четыре победы. Но сейчас это просто потрясающее чувство», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

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3 комментария
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Точно. точно. Никогда не забуду поражение в ноябре 2023 от "Сан-Хосе" и общее последнее место нефтянников в лиге.
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Теперь хотя бы процентов "восемьдесят семь" преданных болельщиков Эдмонтона или просто фанатов НХЛ начнут правильно произносить (не как написано) фамилию тренера финалистов Кубка Стэнли)
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