Тренер «Эдмонтона» о том, что в октябре 2023-го работал в АХЛ: «Это потрясающе. Тогда я надеялся, что моя команда попадет в плей-офф, а там посмотрим»

Крис Кноблаух поделился эмоциями от выхода «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерз» одержали победу в шестом матче финала Западной конференции против «Далласа» со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышли в финал Кубка Стэнли.

45-летний специалист возглавил канадскую команду после увольнения Джея Вудкрофта в ноябре 2023 года. На тот момент Кноблаух возглавлял «Хартфорд» из АХЛ.

«У меня нет слов. Это поразительно. Потрясающе.

В то время я надеялся, что моя команда из АХЛ попадет в плей-офф, а там посмотрим, что будет дальше.

Мы хотим еще четыре победы. Но сейчас это просто потрясающее чувство», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

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