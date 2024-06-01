«Эдмонтон» не пропустил 25 раз подряд в меньшинстве. У команды лучшая нейтрализация в плей-офф – 93,5%

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» не пропускает в меньшинстве 25 раз подряд.

Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Даллас» (3:1, 3-2) в пятом матче финала Западной конференции.

«Ойлерс» дважды нейтрализовали большинство соперника в этой игре.

Таким образом, «Эдмонтон» не пропустил гол в большинстве в 25-й раз подряд, повторив клубный рекорд, установленный в 1998 году.

В текущем плей-офф канадская команда является лидером в лиге по нейтрализации большинства, демонстрируя показатель 93,5%.

Вторую строчку по этому показателю занимает «Флорида» – 88%.

«Даллас» разрушился под большинством «Эдмонтона». Макдэвид – в шаге от финала!

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7 комментариев
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Подумать только! Самая атакующая команда казалось бы) Красавцы.
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Ответ Ветер
феноменальная статистика. особенно если учитывать что заработана в плей - офф, с сильнейшими командами лиги.
ЛА и Ванкувером? 😂
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Ответ борецЗАнеСправедливость
ЛА и Ванкувером? 😂
нет конечно. вся стата набита в играх с чикаго, сан - хосе и анахаймом. ну ещé чуть с далласом.
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Ответ Мистер Кафель
Пошло дело, играют за своего лидера. Коннор огня!!!
Да, в этом плей-офф вся команда работает, а не только пара устоявшихся лидеров. Достойны финала
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