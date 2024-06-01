«Эдмонтон» не пропустил 25 раз подряд в меньшинстве. У команды лучшая нейтрализация в плей-офф – 93,5%

«Эдмонтон» не пропускает в меньшинстве 25 раз подряд.

Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Даллас» (3:1, 3-2) в пятом матче финала Западной конференции.

«Ойлерс» дважды нейтрализовали большинство соперника в этой игре.

Таким образом, «Эдмонтон» не пропустил гол в большинстве в 25-й раз подряд, повторив клубный рекорд, установленный в 1998 году.

В текущем плей-офф канадская команда является лидером в лиге по нейтрализации большинства, демонстрируя показатель 93,5%.

Вторую строчку по этому показателю занимает «Флорида» – 88%.

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