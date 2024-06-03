«Эдмонтон» не пропустил 28 раз подряд в меньшинстве – клубный рекорд. У команды лучшая нейтрализация в плей-офф – 93,9%

«Эдмонтон» не пропускает 28 раз подряд в меньшинстве.

Команда тренера Криса Кноблауха обыграла « » (2:1, 4-2) в шестом матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерс» трижды нейтрализовали большинство соперника в этой игре.

Таким образом, «Эдмонтон» установил клубный рекорд, не пропустив гол в большинстве в 28-й раз подряд. Прежнее достижение было зафиксировано в 1998 году.

В текущем плей-офф канадская команда является лидером в лиге по нейтрализации большинства, демонстрируя показатель 93,9%.

Вторую строчку по этому показателю занимает « » – 88,2%, с которой «Ойлерс» сыграют в финале.

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили