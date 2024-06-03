«Эдмонтон» не пропустил 28 раз подряд в меньшинстве – клубный рекорд. У команды лучшая нейтрализация в плей-офф – 93,9%

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» не пропускает 28 раз подряд в меньшинстве.

Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Даллас» (2:1, 4-2) в шестом матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерс» трижды нейтрализовали большинство соперника в этой игре.

Таким образом, «Эдмонтон» установил клубный рекорд, не пропустив гол в большинстве в 28-й раз подряд. Прежнее достижение было зафиксировано в 1998 году.

В текущем плей-офф канадская команда является лидером в лиге по нейтрализации большинства, демонстрируя показатель 93,9%.

Вторую строчку по этому показателю занимает «Флорида» – 88,2%, с которой «Ойлерс» сыграют в финале.

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили

7 комментариев
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Очень мощный перфоманс нефти в неравных составах. Такое чувство, что они на тренировках только так и играют в неравных составах. Этот их козырь в этом плове сработал на 110%.
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Конечно, Флорида неплохо играет в меньшинстве, она же еще не встречалась с большинством Эдмонтона )))))))
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я так и не понял, что случилось со скиннером, и насколько эти чудеса действуют. А вообще, думается, что флорида сумела закрыть в первых трех сериях всех лидеров тампы, бостона и рейнджеров, и даже их большинство, так что, будет очень интересно посмотреть, что они сделают с лидерами нефти.
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Координаторам спецкоманд Эдмонтона огромный респект
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Ответ Real_v_dushe
Очень мощный перфоманс нефти в неравных составах. Такое чувство, что они на тренировках только так и играют в неравных составах. Этот их козырь в этом плове сработал на 110%.
Нефть проводят невообразимый для себя в плей-офф. Когда Конор и Драйз два года назад набирали 2+ очка за игру, то все думали что надо набирать 3+ чтобы в финал выйти). Хоть видно, что многие игроки прыгают выше головы, но лучше один раз в жизни прыгнуть выше головы, чем постоянно быть в фаворитах. Даллас сильная команда, а Павелски легенда. Но вот через много лет останется факт, что ни тот Даллас, ни Павелски не взяли кубок, а некубковые Ови и Мак(надеюсь) взяли. Худшая по результативности серия для Мака, но я никогда не кайфовал так от него. Лидер и уникум, его влияние на команду неоценимо.
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Ответ Евгений Вырныгаев
Нефть проводят невообразимый для себя в плей-офф. Когда Конор и Драйз два года назад набирали 2+ очка за игру, то все думали что надо набирать 3+ чтобы в финал выйти). Хоть видно, что многие игроки прыгают выше головы, но лучше один раз в жизни прыгнуть выше головы, чем постоянно быть в фаворитах. Даллас сильная команда, а Павелски легенда. Но вот через много лет останется факт, что ни тот Даллас, ни Павелски не взяли кубок, а некубковые Ови и Мак(надеюсь) взяли. Худшая по результативности серия для Мака, но я никогда не кайфовал так от него. Лидер и уникум, его влияние на команду неоценимо.
Даллас на самом деле должен был их прибивать в 4 игре, сами виноваты: сначала завалились на своего вратаря, а потом через минуту сразу 3 игрока последовательно не смогли по шайбе попасть и получили 2 в 1 и ещё один гол. Доиграй без приключений звёзды тот период, то серию бы они закрыли на мой взгляд. А так, конечно, да Эдмонтон выжал из камню воду в этом плове, даже плохо играя, его лидеры зарабатывали очень важные очки.
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Ответ Сергей Евсеев
Конечно, Флорида неплохо играет в меньшинстве, она же еще не встречалась с большинством Эдмонтона )))))))
Это всё так, но по статистике в неравных составах будут 2 лучшие команды этого плова играть. Так что это и в обратную сторону работает тоже. Эдмонтон тоже ещё не играл против такой, как Флорида, команды.
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