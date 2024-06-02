Морис вышел на 4-е место среди тренеров по победам в НХЛ с учетом плей-офф, догнав Раффа и Хичкока

Пол Морис вышел на 4-е место среди тренеров по победам в НХЛ с учетом плей-офф.

Сегодня «Флорида» под руководством специалиста обыграла «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышла в финал Кубка Стэнли.

Эта победа стала для 935-й в НХЛ в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Он повторил достижения и (по 935), разделив с ними 4-е место в истории среди главных тренеров по победам в НХЛ с учетом матчей Кубка Стэнли.

3-е место занимает (997), 2-е – (1090). Рекордсмен – Скотти Боумэн (1467).