Морис вышел на 4-е место среди тренеров по победам в НХЛ с учетом плей-офф, догнав Раффа и Хичкока

Теги Флорида Кубок Стэнли Кен Хичкок Линди Рафф Пол Морис Барри Троц Джоэл Кенневилл Скотти Боумэн рекорды Хоккей

Пол Морис вышел на 4-е место среди тренеров по победам в НХЛ с учетом плей-офф.

Сегодня «Флорида» под руководством специалиста обыграла «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышла в финал Кубка Стэнли.

Эта победа стала для Пола Мориса 935-й в НХЛ в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Он повторил достижения Линди Раффа и Кена Хичкока (по 935), разделив с ними 4-е место в истории среди главных тренеров по победам в НХЛ с учетом матчей Кубка Стэнли.

3-е место занимает Барри Троц (997), 2-е – Джоэл Кенневилл (1090). Рекордсмен – Скотти Боумэн (1467).

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1 комментарий
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Ну одну победу то он точно возьмет, а значит станет самым побеждающим тренером без кубка в истории лиги...а значит...а значит, ну его нафиг такой рекорд самой-пресамой деревянной медали (пусть Рафф ее носит), нужно кубок брать
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