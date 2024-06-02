Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Радулова

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Сергей Гончар Александр Овечкин Александр Радулов НХЛ рекорды Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф среди россиян.

Нападающий «Рейнджерс» забросил шайбу в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4 в серии). 

Теперь на счету Артемия Панарина 61 (21+40) балл в 73 играх в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Александра Радулова (21 шайба), разделив с ним 17-е место по голам в плей-офф среди россиян.

16-е место занимает Сергей Гончар (22), Рекордсмен – Александр Овечкин (72).

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9 комментариев
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Голы не его фишка. Сегодня видно было, что старался, но Флорида очень мощна.
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На самом деле был полезен сегодня, причем и в обороне тоже, остановил выход один в ноль Баркова, забил в конце третьего. Вся команда в атаке сильно просела, не стоит всех собак на Панару спускать. Добротный плов, про регулярку вообще молчу.
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Ответ Кино Музыка
Гончар защитник, если кто забыл.
Скорее полузащитник.
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Гончар защитник, если кто забыл.
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Странно что Саня рекордсмен... вызывает уважение, ибо впереди целого легиона более классных
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Похоже, Рейнджеры свой пик оставили в регулярке. Тяжело команда смотрелась в плей-офф, натужно. Если серию с Вашингтоном прошли относительно легко, то все остальные матчи как-будто подсели.
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Ответ albert_lucky
Голы не его фишка. Сегодня видно было, что старался, но Флорида очень мощна.
А по регулярке так сразу не скажешь)
Понятно, что Артемий, прежде всего, распасовщик, но с Флоридой дело и правда было не в этом
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Ну что тут скажу Так держать 🤘🤘🙏🙏
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