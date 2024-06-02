Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Радулова

Артемий Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф среди россиян.

Нападающий « » забросил шайбу в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4 в серии).

Теперь на счету 61 (21+40) балл в 73 играх в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение (21 шайба), разделив с ним 17-е место по голам в плей-офф среди россиян.

16-е место занимает (22), Рекордсмен – Александр Овечкин (72).