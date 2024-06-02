Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Радулова
Артемий Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф среди россиян.
Нападающий «Рейнджерс» забросил шайбу в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4 в серии).
Теперь на счету Артемия Панарина 61 (21+40) балл в 73 играх в плей-офф НХЛ в карьере.
Он повторил достижение Александра Радулова (21 шайба), разделив с ним 17-е место по голам в плей-офф среди россиян.
16-е место занимает Сергей Гончар (22), Рекордсмен – Александр Овечкин (72).
Понятно, что Артемий, прежде всего, распасовщик, но с Флоридой дело и правда было не в этом