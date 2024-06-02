Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Кучерова

Теги Флорида Кубок Стэнли Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ рекорды Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Владимир Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.

Форвард «Флориды» забросил победную шайбу в 6-м матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (2:1, 4-2 в серии).

Теперь на счету Владимира Тарасенко 8 решающих голов в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Никиты Кучерова (8 шайб), разделив с ним 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.

4-е место занимает Александр Овечкин (10), Рекордсмен – Евгений Малкин (13).

«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко

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3 комментария
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Тарасенко так держать 🙏🙏🤘🤘
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Владимир в списке наших легенд! Молодец! Малыч конечно в космосе! А кто на 2-3 местах? Фёдоров наверное, а кто ещё,
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В нужный момент сделал дело. Удачи в финале!
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