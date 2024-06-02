Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Кучерова
Владимир Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.
Форвард «Флориды» забросил победную шайбу в 6-м матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (2:1, 4-2 в серии).
Теперь на счету Владимира Тарасенко 8 решающих голов в плей-офф НХЛ в карьере.
Он повторил достижение Никиты Кучерова (8 шайб), разделив с ним 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.
4-е место занимает Александр Овечкин (10), Рекордсмен – Евгений Малкин (13).
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