Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Кучерова

Владимир Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.

Форвард «Флориды» забросил победную шайбу в 6-м матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (2:1, 4-2 в серии).

Теперь на счету 8 решающих голов в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение (8 шайб), разделив с ним 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.

4-е место занимает (10), Рекордсмен – (13).

«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко