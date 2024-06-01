Илья Воробьев: «Ковальчук может заняться политикой. У него очень сильные лидерские качества, еще хорошее качество – это самодостаточность»
Илья Воробьев считает, что Илья Ковальчук может заняться политикой.
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Спартак».
В 2022 году Ковальчук являлся генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине.
«Очень грамотный, умный в плане хоккея мужик, его еще одно хорошее качество – это самодостаточность.
Думаю, что на таком поприще [спортивного руководителя или менеджера] он добьется успеха. Он знает хоккей, понимает его.
В принципе он может заняться спортом, даже политикой.
Важный момент – у него очень сильные лидерские качества», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.