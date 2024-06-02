Дмитрий Сычев: «Для «Авангарда» нет другого места, кроме первого. Верим руководству, они строят команду, которая должна завоевать Кубок Гагарина»
Дмитрий Сычев заявил, что все омичи болеют за хоккейный «Авангард».
«Все омичи болеют за «Авангард». Мы верим руководству, они поставили амбициозные задачи и строят команду, которая должна завоевать Кубок Гагарина.
Для «Авангарда» нет другого места, кроме первого. Почти весь Омск живет хоккеем, кроме той части, которая живет футболом», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.